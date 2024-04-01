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В Кемерове подвели итоги регионального конкурса детских театральных коллективов

За звание лучших в актерском мастерстве соревновались победители муниципальных этапов конкурса «Театральные подмостки». В том числе и кукольный театр «Арлекин» Тяжинского центра дополнительного образования (руководитель Наталья Анатольевна Семенова). На суд жюри была представлена пьеса-сказка Михаила Туровера и Яна Мирсакова «Поросенок Чок».
В номинации «Кукольный театр» ребята из Тяжинского центра дополнительного образования заняли первое место. Это уже не первая победа кукольного театра «Арлекин». Педагог Наталья Анатольевна Семенова возглавляет его уже более 30 лет. За это время было много конкурсов и побед, фестивалей и мастер-классов муниципального и регионального уровней.
Теперь коллективу кукольного театра «Арлекин» предстоит представлять Кузбасс на федеральном этапе конкурса.

Культура
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/04/2024
Культура
Кемерово
Тяжин
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