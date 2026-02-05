В Кемерове транспортные полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в хищении более 120 тысяч рублей у товарища В дежурную часть Кузбасского ЛУ МВД России обратился 35-летний местный житель и сообщил, что его знакомый оформил на его имя кредит в банке, а затем получил со счета 124 тысячи рублей. О существовании долга мужчина узнал лишь спустя некоторое время. Транспортные полицейские установили, что 22-летний подозреваемый получил доступ к мобильному телефону и реквизитам банковской карты под предлогом вывода своих денежных средств с криптобиржи. Воспользовавшись беспечностью держателя карты, злоумышленник от его имени заключил с банком кредитный договор и обналичил деньги. Также сотрудники транспортной полиции проверяют слова задержанного о том, что он сам якобы стал жертвой мошенников и перевел им все снятые в банкомате деньги. Следователи Кузбасского ЛУ МВД России в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники транспортной полиции напоминают пользователям банковских карт и счетов, что мошенники всеми способами стараются получить номер карты, PIN-код, срок действия карты, CVC-код. Перед тем, как совершить какие-либо операции с деньгами или имуществом, посоветуйтесь с родственниками, друзьями или знакомыми, которым вы доверяете. Фото: Кузбасского ЛУ МВД России