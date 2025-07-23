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В Кемеровском округе прошли тактико-специальные занятия отряда специального назначения «Кузбасс»

На полигоне в Кемеровском округе состоялись тренировки бойцов отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии. Их основной целью стало повышение уровня подготовки при выполнении задач в условиях, максимально приближённых к боевым.

Программа включала элементы разведки, боевого взаимодействия в составе группы, зачистку траншей и укреплённых рубежей, а также действия в наступательных и оборонительных операциях. Особый акцент сделан на слаженность при ведении огня из различного вооружения, включая крупнокалиберные образцы. Личный состав отработал действия по прикрытию, смене огневых позиций и эвакуации условно пострадавших.

Отдельным блоком стали практические элементы скрытного передвижения, маскировки и передачи информации командованию по радиоканалам. Занятия проходили в том числе в условиях ограниченной видимости, с применением маскировочных костюмов. В рамках противодействия современным угрозам бойцы успешно выполнили задачи по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов противника.

«Слаженность, скорость и грамотные тактические действия – основа успешного выполнения боевых задач. Мы системно повышаем уровень подготовки, чтобы каждый боец был готов к любому сценарию», – подчеркнул руководитель занятий отряда специального назначения «Кузбасс».

Регулярные тренировки позволяют подразделению поддерживать высокий уровень боеготовности, уверенность в действиях и эффективность при выполнении оперативных задач.

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2025
Общество
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