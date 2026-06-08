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В Кемеровской области — Кузбассе за 5 месяца 2026 года признаны недействительными 52 деклараций о соответствии на зерно

С января по май 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора по результатам мониторинга Единого реестра сертификатов и деклараций о соответствии, размещенного во ФГИС «Росаккредитация», в Кузбассе выявлено 52 декларации о соответствии на зерновую продукцию общим весом 82,8 тыс. т, зарегистрированных с нарушением обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Так, 28 мая  2026 года инспектор ведомства установил, что при декларировании 2,2 тыс. т рапса на пищевые цели не обеспечено проведение исследований на остаточное количество действующих веществ инсектицидов «Коллайдер», «Табу Нео» (хлорантранилипрол, имидаклоприд + клотианидин), примененных при его выращивании в 2025 году.

Кроме того,  при оформлении допущено нарушение: указан неверный код ТН ВЭД ЕАЭС. 

Декларантом является ООО «Бойлик», осуществляющее свою деятельность в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе региона. 

В связи с выявлением нарушений декларация о соответствии признана недействительной. Заявителю объявлено предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
08/06/2026
Общество
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