В Кемеровской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение о том, что вблизи остановочной платформы Топольники электропоездом травмирован человек.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что машинист увидел сидящего на железнодорожных путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Мужчина не отреагировал на приближение состава. Несмотря на предпринятые локомотивной бригадой меры, столкновения избежать не удалось. От полученных травм 36-летний местный житель скончался на месте.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности.

Фото: Новокузнецкого ЛО МВД России

kuzbassnews.ru
27/10/2025
