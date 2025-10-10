С начала 2025 года при внутрироссийских перевозках специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе проконтролировали перемещение 62 318,84 т подконтрольной госветнадзору продукции.

Так, из региона в Тверскую, Московскую, Белгородскую и Ростовскую области, Приморский край, а также в Республики Бурятия и Саха (Якутия) были направлены 39 270,32 т кормов.

Кроме того, молочная и рыбная продукция в совокупном объеме 11 163,97 т отгружена в Тюменскую, Иркутскую, Московскую, Свердловскую, Ростовскую и Белгородскую области, в Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, в Ханты-Мансийский АО, а также в Республики Крым, Бурятия и Саха (Якутия).

В свою очередь из Алтайского края, Амурской, Иркутской, Калининградской и Курской областей в Кемеровскую область — Кузбасс было ввезено 11 833,19 т кормов. Грузоотправители Приморского края поставили в регион 47,85 т рыбы и рыбопродукции, а из Новгородской области в регион доставлено 3,51 т мясной продукции.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили соблюдение условий регионализации и отсутствие нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом и требований ветеринарного законодательства.