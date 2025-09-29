В Кузбассе обсудили организацию работы уполномоченных служб в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Кемерово и Новокузнецк (Спиченково)

25 и 26 сентября 2025 года в Кузбассе представитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора принял участие в заседаниях Координационных советов воздушных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации — ВПП Кемерово и ВПП Новокузнецк (Спиченково).

Участники — представители территориальных управлений таможенной и пограничной служб, уполномоченных контрольно-надзорных ведомств и иных органов и учреждений — встретились, чтобы обсудить выполнение ранее принятых решений, текущие задачи и необходимые превентивные меры по обеспечению безопасности работы аэропорта.

В числе основных рассмотренных вопросов — оценка эффективности и соблюдение технологической схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, подконтрольных грузов, товаров и животных, а также внесение необходимых изменений и дополнений.

При этом представители Россельхознадзора отмечают, что главным требованием при обеспечении контроля на границе является соответствие инфраструктуры и порядка осуществления ветеринарного и фитосанитарного контроля в аэропорту международным требованиям, а также обеспечение охраны от заноса из других государств и распространения заразных болезней животных, недопущение ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении поднадзорных грузов и карантинных вредных организмов.