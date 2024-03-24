В Кузбассе объявлен трехдневный траур

В связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в Московской области, губернатор Сергей Цивилев объявил в Кузбассе днями траура 23, 24 и 25 марта. В регионе будут отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия. В знак солидарности и скорби по погибшим в результате террористического акта приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций.



«Государственным и муниципальным организациям, в том числе телерадиокомпаниям, отменить развлекательные мероприятия и передачи; предложить организациям иных форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса, в том числе телерадиокомпаниям, отменить развлекательные мероприятия и передачи», – говорится в документе.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса