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В Кузбассе объявлен трехдневный траур

В связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в Московской области, губернатор Сергей Цивилев объявил в Кузбассе днями траура 23, 24 и 25 марта. В регионе будут отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия. В знак солидарности и скорби по погибшим в результате террористического акта приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций.

«Государственным и муниципальным организациям, в том числе телерадиокомпаниям, отменить развлекательные мероприятия и передачи; предложить организациям иных форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса, в том числе телерадиокомпаниям, отменить развлекательные мероприятия и передачи», – говорится в документе.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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24/03/2024
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