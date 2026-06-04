В Кузбассе объявлены неблагоприятные метеорологические условия

В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.



Как сообщается на сайте Министерства природных ресорсов и экологии Кузбасса, с 3 июня 2026 г. с 18 часов до 18 часов 5 июня 2026 г. на территории большинства городских и сельских поселений Кемеровской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса