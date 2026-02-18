С 11 по 13 февраля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 200 фитосанитарных сертификатов на партии гороха, выращенного на территории Чебулинского, Крапивинского и Ленинск-Кузнецкого районов Кемеровской области — Кузбасса и подготовленного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий гороха, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 4 979 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».