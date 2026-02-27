В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялись новые отгрузки партий пшеницы в Казахстан

20 февраля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 5 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, выращенной на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка 333 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».