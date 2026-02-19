В Кузбассе проходит Неделя сохранения мужского здоровья

Состав и характер факторов риска, которые оказывают негативное влияние на мужское здоровье, существенно меняется с возрастом и зависит от вида труда и от привычек. Заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Макаров рассказал, что прежде всего угрожает здоровью мужчин.

К общим факторам риска здоровью можно отнести: вредные условия труда на производстве; халатное отношение к соблюдению техники безопасности; неудовлетворительную экологическую обстановку. В сочетании с вредными привычками, малоподвижностью и перееданием это может привести к развитию хронических заболеваний легких, печени, щитовидной железы, сердца.

Особое внимание необходимо уделять профилактике патологий мочеполовой системы. Важно учитывать, что большое количество инфекций, передающихся половым путем, долгое время могут никак не заявлять о себе и протекать бессимптомно. А у таких мужских заболеваний, как простатит, аденома простаты, рак предстательной железы симптомы есть – часто это боль в области яичек, ануса, нижней части живота и спины, болезненные ощущения при мочеиспускании, эякуляции, появление крови в моче и сперме. При наличии таких признаков следует незамедлительно обратиться к врачу для диагностики, обследования и назначения лечения.

На что мужчинам еще обратить внимание? Необходимость регулярного осмотра у специалистов определяется наличием хронических заболеваний или вредных привычек. Посещать стоматолога не реже одного раза в год. Ежегодно проверять уровень холестерина (его избыток повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов) и глюкозы в крови (превышение показателя позволит вовремя выявить сахарный диабет второго типа). Регулярно измерять уровень артериального давления. Курильщикам старше 55 лет рекомендуется делать компьютерную томографию КТ с целью скрининга рака легких. Всем мужчинам следует проверяться на ВИЧ-инфекцию, что можно сделать бесплатно и анонимно в Кузбасском Центре-СПИД.

Чтобы хорошо себя чувствовать, следует придерживаться здорового образа жизни: больше двигаться; не курить; свести к минимуму потребление алкоголя; контролировать свой вес; отказаться от фастфуда; увеличить в рационе количество белковой пищи; ежедневно употреблять не менее 450 г овощей и фруктов.

Постоянный стресс при напряженной работе повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смертности и инвалидизации. Снижайте уровень стресса ежедневными прогулками, физическими упражнениями, приятным общением с родными и близкими, увлекательным хобби, выездами на природу, водными процедурами. Для хорошего физического и психического самочувствия особенно важен полноценный сон продолжительностью 7-8 часов.

Эти простые правила помогут существенно снизить риск преждевременной смерти, развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Фото предоставлено КЦОЗиМП