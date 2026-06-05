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В Кузбассе прошел турнир памяти сотрудника ОМОН «Рубеж» Станислава Николаева

В Новокузнецке состоялся третий открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудника отряда мобильного особого назначения «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу старшего лейтенанта полиции Станислава Николаева, погибшего при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

Соревнования на стадионе школы №99 начались с торжественной церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации. Участники почтили память Станислава Николаева, отметив его мужество, верность присяге и самоотверженность при выполнении боевых задач. Почетный гость турнира представитель ОМОН «Рубеж» старший лейтенант полиции Максим В. обратился к спортсменам с напутственными словами, пожелал командам честной спортивной борьбы, силы духа и уважения друг к другу.

По итогам напряженных матчей победу одержала команда Новокузнецкого горнотранспортного колледжа имени В.Ф. Кузнецова. Серебряными призерами стали футболисты ОМОН «Рубеж», бронзовые награды завоевала команда лицея № 27. Кроме этого, в соревнованиях приняли участие представители команды СОБР «Мустаг».

Станислав Николаев проходил службу в ОМОН «Рубеж» с 2009 года. В феврале 2022 года сотрудник спецподразделения погиб при выполнении служебно-боевой задачи. Указом Президента Российской Федерации он был посмертно награжден орденом Мужества.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
05/06/2026
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