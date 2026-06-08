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В Кузбассе росгвардейцы обеспечили безопасность «Театрального поезда»

В Кемерове сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности в связи с прибытием в областной центр «Театрального поезда».

Состав следует по маршруту «Владивосток — Москва» в рамках федерального проекта, приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России. Остановка в Кемерове стала одним из пунктов программы.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан были задействованы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка несли службу на привокзальной территории и на перроне. В течение двух дней для жителей Кузбасса проходили спектакли, читки пьес, мастер-классы, встречи с артистами – всего  более 40 событий.

Благодаря принятым мерам все мероприятия прошли в штатном режиме, нарушений общественного порядка и происшествий не допущено. Вечером поезд продолжит маршрут и отправится в Томск.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
08/06/2026
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