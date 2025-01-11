Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе росгвардейцы за новогодние каникулы совершили более 700 выездов по тревожным сигналам

В период новогодних праздников сотрудники Росгвардии Кемеровской области обеспечивали общественный порядок и безопасность в круглосуточном режиме. Экипажи вневедомственной охраны обеспечивали порядок в 18 населённых пунктах региона, задействовав 117 патрулей.

С начала 2025 года подразделения Росгвардии совершили 713 выездов по сигналам «тревога» с охраняемых объектов и 462 выезда по обращениям дежурных частей МВД. В результате работы предотвращено 11 правонарушений в отношении имущества, 20 – на охраняемых объектах, а также в местах проживания и хранения имущества граждан.

За период праздников задержаны 231 человек, из которых 45 – по подозрению в совершении преступлений. Среди задержанных шесть человек находились в розыске.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
11/01/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus