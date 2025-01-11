В Кузбассе росгвардейцы за новогодние каникулы совершили более 700 выездов по тревожным сигналам

В период новогодних праздников сотрудники Росгвардии Кемеровской области обеспечивали общественный порядок и безопасность в круглосуточном режиме. Экипажи вневедомственной охраны обеспечивали порядок в 18 населённых пунктах региона, задействовав 117 патрулей.

С начала 2025 года подразделения Росгвардии совершили 713 выездов по сигналам «тревога» с охраняемых объектов и 462 выезда по обращениям дежурных частей МВД. В результате работы предотвращено 11 правонарушений в отношении имущества, 20 – на охраняемых объектах, а также в местах проживания и хранения имущества граждан.

За период праздников задержаны 231 человек, из которых 45 – по подозрению в совершении преступлений. Среди задержанных шесть человек находились в розыске.

Фото: Росгвардия