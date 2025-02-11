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В Кузбассе Росгвардия передала очередную партию оружия для нужд СВО

В Кемерове состоялась очередная передача охотничьего оружия для дальнейшего использования при выполнении задач специальной военной операции. Более 50 единиц ружей будут помогать бойцам на передовой.

По словам заместителя начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подполковника Игоря Глущенко, наиболее востребованным оружием для борьбы с дронами являются многозарядные образцы и двуствольные ружья 12-го калибра.

Для отбора комиссией Управления Росгвардии региона совместно с представителями Министерства обороны проводится оценка оружия, выбирается наиболее подходящее образцы.

 «Огромная благодарность землякам за помощь нашим солдатам, ребятам, которые сейчас выполняют задачи на передовой», - отметил участник специальной военной операции с позывным «Славян».

Инспекторы Росгвардии подчеркивают, что любой неравнодушный житель Кузбасса может передать охотничье оружие для нужд СВО. Для этого необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Кроме этого, для подачи уведомления о передаче оружия жители Кузбасса могут воспользоваться новым сервисом на главной странице сайта 42.rosguard.gov.ru. После обращения специалисты ведомства окажут полное сопровождение на всех этапах передачи оружия.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
11/02/2025
Общество
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