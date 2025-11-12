В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережение предпринимателю за нарушения правил применения пестицидов

10 ноября 2025 года в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел мониторинг сведений и информации, внесённых производителями сельскохозяйственной продукции Кемеровской области — Кузбасса в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» (ФГИС «Сатурн»).

В результате установлено нарушение регламента применения пестицидов, определённых в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». Так, индивидуальный предприниматель, осуществляющий на территории Кемеровского района деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, допустил обработку посевов гороха пестицидом, не разрешённым действующими регламентами к применению на данной сельхозкультуре .

Это, в свою очередь, является признаком нарушения части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» аграрию в качестве превентивной меры ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.