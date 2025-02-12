В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника зарастающих пахотных земель в границах Прокопьевского муниципального района

Зарастание земельного участка площадью 6 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще 14 января 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Большеталдинского сельского поселения Прокопьевского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сорной (пырей ползучий, осот розовый, костер полевой, костер безостый и др.) и древесно-кустарниковой (березы высотой более 3-х м, березы высотой более 2-х м) растительности, а также деградация (закочкаривание) участка, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи 7 февраля 2025 года гражданину, в пользовании которого данный участок находится на праве собственности, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.