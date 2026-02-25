В Кузбассе Россельхознадзор предостерег землепользователя за захламление и выведение из оборота 9 га сельхозугодий

Захламление и выведение из сельскохозяйственного оборота земельного участка площадью 9 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в декабре 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Беловского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Так, подтверждением не использования сельхозугодий на площади не менее 103 кв. м стали факты отсыпки площадки породой (горельник) и размещения кучи породы (горельник) высотой не более 1 метра. Кроме того, в результате размещения на площади 287 кв. м трех металлических железнодорожных контейнеров часть участка не может использоваться по назначению без проведения мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции. На остальной площади осматриваемого земельного участка признаков использования под пашню, сенокос либо пастбище не зафиксировано, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 17 февраля 2026 года в адрес физического лица, у которого данный участок находится на праве собственности, ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, ему предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от захламления поверхности почвы породой (горельник) на площади не менее 103 кв.м, размещения трех металлических железнодорожных контейнеров, соединенных между собой металлопрофилем на площади 287 кв. м, вовлечению земельного участка площадью 90 003 кв. м в сельскохозяйственный оборот, приведению участка в состояние пригодное для использования по целевому назначению (для сельскохозяйственного производства).