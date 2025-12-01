В Кузбассе Россельхознадзор предостерёг гражданина за нарушения при содержании сельскохозяйственных животных

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора провело выездное обследование в рамках рассмотрения обращения гражданина о нарушении требований законодательства Российской Федерации при содержании сельскохозяйственных животных (козы и куры) в одном из населенных пунктов Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса. Одновременно состоялся анализ данных, внесенных в компонент ФГИС «Ветис» – «Хорриот», в ходе которого установлено, что животные подвергнуты учету и маркированию, а в отношении них проведены все необходимые ветеринарные профилактические мероприятия.

Вместе с тем, по результатам выездного обследования выявлены признаки нарушения гражданином ветеринарных требований при содержании мелкого рогатого скота и птицы на территории земельного участка. Так, владельцем животных не соблюдены требования по обеспечению минимального расстояния от помещения для содержания животных до границы соседнего земельного участка, не обеспечено наличие площадки на территории хозяйства для сбора и складирования отходов жизнедеятельности животных (навоз) для их обеззараживания.

В этой связи, 26 ноября 2025 года нарушителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии и указано на необходимость принятия мер по их устранению.