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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при оформлении

10 декабря 2024 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая текущего года, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 1 200 т, предназначенных на пищевые цели, индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Мономакс, ВР; Спрут Экстра ВР; Гранат, ВДГ — дикамба кислоты, глифосат и трибенурон-метил, то есть процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере. При этом масса партии задекларированного рапса указана производителем в объеме, превышающем на 7 тонн массу урожая, полученную в весе после доработки.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 12 декабря 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также  проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем объем сформированной партии зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
18/12/2024
Общество
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