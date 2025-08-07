Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с отсутствием исследований

30 июля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Промышленновского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 500 т рапса, предназначенного на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Круцифер, ВР;  Крестраж, КС; Этамастер, ВДГ; Лигат, КЭ;  Страйк Форте, КС (клопиралид, пиклорам, этаметсульфурон-метил, клетодим, хизалофоп-п-этил, протиоконазол, тебуконазол и флутриафол), применённых при его выращивании в 2024 году.

Кроме того, при анализе декларации о соответствии установлено, что не проведено обязательное исследование по показателю «Зараженность вредителями».

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания её недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, обязательно исследовать рапс по показателю «Зараженность вредителями».

kuzbassnews.ru
07/08/2025
