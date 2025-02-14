В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации о соответствии на партию рапса

4 февраля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая 2024 года, оформленную с нарушением.

Так, предприниматель оформил 50 т рапса при наличии сведений об урожае в объеме 49,5 т, что свидетельствует о расхождении в объеме и недостоверном декларировании соответствия продукции.

Кроме того, ведомством установлены нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе, а именно: поле «В лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; в поле «Сведения о продукции» отсутствуют сведения об области применения продукции, а именно, на какие цели она предназначена. Вместе с тем, в протоколах испытаний указано наименование образца испытаний — рапс на пищевые цели.

Также, для данной партии продукции не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующий партию продукции (в том числе ее размер); оптически считываемый матричный код (QR-код) указан не в поле 13 «QR-код», а поле «Дополнительная информация» не заполнено, тогда как данный раздел подлежит обязательному заполнению.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Промышленновского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 6 февраля 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем массу собранного урожая зерна (в весе после доработки); соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».