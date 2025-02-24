В Кузбассе Россельхознадзор приостановил действие декларации о соответствии на экспортную партию рапса

17 февраля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил новый факт нахождения в обращении декларации на отгружаемую на экспорт партию рапса урожая 2024 года, оформленную с нарушением.

Так, при декларировании 202 т рапса, предназначенного на пищевые цели, установлены нарушения Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правил их оформления, а именно, оптически считываемый матричный код (QR-код) не указан в соответствующем разделе документа.

Кроме того, поле «Дополнительная информация» не заполнено, тогда как данный раздел подлежит обязательному заполнению; поле «в лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; в разделе «Декларация о соответствии принята на основании» протокол испытаний внесен с данными об испытательной лаборатории без указания уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

Заявителем декларации является предприниматель из Томского района Томской области.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 19 февраля 2025 года действие декларации о соответствии приостановлено на срок, в течение которого Заявителю необходимо привести документ в соответствие.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в котором в качестве превентивной меры предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» и соблюдать их требования при оформлении декларации о соответствии.