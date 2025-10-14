В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку в Китай лесоматериала из березы

6 октября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 1 485 куб. м лесоматериала из березы в Китай. А всего с начала 2025 года из региона экспортировано 45,8 тыс. куб. м данной продукции.

В ходе досмотра всех экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотров и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственникам продукции за указанный период выдано 33 фитосанитарных сертификата.