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В Кузбассе Россельхознадзор выявил карантинный объект в партиях томатов из Казахстана

28 мая и 2 июня 2026 года на территорию Кемеровской области - Кузбасса поступили 2 транспортных средства  с общим объёмом  8 т томатов, которые следовали из п. Кайнарбулак Республики Казахстан. В месте доставки в городе Кемерово специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора от томатов были отобраны пробы.

При проведении фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в исследуемых образцах томатов выявлен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости томата  (Tomato brown rugose fruit virus), о чём имеется заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции/ 

Ведомством составлен акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, выдано уведомление о принятии мер в рамках действующего законодательства. На основании п. 6.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского Экономического Союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 N 318 контролируемому лицу было предложено возвратить зараженную подкарантинную продукцию или уничтожить.

Собственник принял решение о возврате 8 т зараженной подкарантинной продукции.

Справочно:

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) включён в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Он наносит серьёзный ущерб томатам и перцу: вызывает мозаичность и деформацию листьев, некрозы на стеблях, чашечках и черешках, неравномерное созревание, деформацию и ухудшение качества плодов. Потери урожая при заражении могут достигать 80%. Вирус легко распространяется механическим путём (через инструменты, одежду, почву, насекомых-опылителей) и долго сохраняется в семенах и почве. При этом для человека он не опасен.

Общество
kuzbassnews.ru
08/06/2026
Общество
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