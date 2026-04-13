В Кузбассе Россельхознадзором проконтролировано более 1200 га сельхозземель

За первый квартал 2026 года на территории Кемеровской области-Кузбасса проведено 73 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с правообладателями, включая 1 выездное обследований и 72 наблюдений за соблюдением обязательных требований.

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 1229,7 га. На площади 990 га выявлены нарушения — зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Наибольшие площади зарастания выявлены в Кемеровском муниципальном округе – 321,4 га и Юргинском муниципальном округе — 170 га.

По итогам контрольных (надзорных) мероприятий правообладателям объявлено 44 предостережения, выдано 14 предписаний об устранении выявленных нарушений. За неисполнение предписаний составлено 4 протокола по статье 19.5 КоАП РФ.

Однако в целях минимизации административной нагрузки специалисты Россельхознадзора делают акцент на применении превентивных мер, что позволяет стимулировать добросовестное отношение к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Так, в Кемеровской области – Кузбассе за первый квартал 2026 года инспекторы ведомства провели 71 консультацию. Как следствие, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 1,4 га ранее неиспользуемых или используемых с нарушением земель.