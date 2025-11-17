В Кузбассе Россельхознадзором проведено почти две тысячи профмероприятий в области карантина растений

С начала 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) в области карантина растений проведено 1 363 консультирования, 349 информирований, 54 профилактических визита, объявлено 215 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Часть профилактических мероприятий состоялось с использованием мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке и упрощающего взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства — это 39 профилактических визитов и 22 консультирования.

Так, только в течение октября специалисты ведомства провели 29 профилактических визитов, в ходе которых хозяйствующим субъектам были разъяснены вопросы по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации, по порядку проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания. Среди них представители ООО «Хлебороб», ИП Буланов В.Д., ИП Джаноян С.Н., ООО «Авангард», КХ «Сибиряк», ИП Антонов Е.В., ООО «КХ Захаров Ю.В.», ООО «ТД «Кардинал» и другие.