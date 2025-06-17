Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе с участием представителя Россельхознадзора обсудили организацию работы по развитию торговой деятельности

11 июня 2025 года заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова приняла участие в заседании координационного совета по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области — Кузбассе. К мероприятию, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, были подключены представители Минсельхоза Кузбасса и Управления ветеринарии Кузбасса, Кемеровской таможни, территориальных подразделений Роспотребнадзора, региональной антимонопольной службы, а также сотрудники центра «Мой бизнес» и руководители торговых сетей.

В ходе заседания рассматривались актуальные вопросы торговой сферы. Одной из главных тем стало пресечение несанкционированной торговли пищевыми продуктами в неустановленных местах в летний период. Для урегулирования текущей обстановки участниками были выработаны предложения о необходимости проведения мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение подобных фактов, в том числе по конфискации товара и привлечению нарушителей к административной ответственности.

Кроме того, обсуждался вопрос по оказанию содействия в развитии торговли в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, в развитии конкуренции в отдаленных территориях. Одним из  действенных предложений стало развитие мобильной торговли. Удалённые посёлки малочисленны, и открытие новых стационарных объектов может быть экономически нецелесообразно. Для обслуживания населения таких пунктов рациональным решением может стать организация выездной торговли по заявкам жителей.

Общество
kuzbassnews.ru
17/06/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus