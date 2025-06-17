В Кузбассе с участием представителя Россельхознадзора обсудили организацию работы по развитию торговой деятельности

11 июня 2025 года заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова приняла участие в заседании координационного совета по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области — Кузбассе. К мероприятию, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, были подключены представители Минсельхоза Кузбасса и Управления ветеринарии Кузбасса, Кемеровской таможни, территориальных подразделений Роспотребнадзора, региональной антимонопольной службы, а также сотрудники центра «Мой бизнес» и руководители торговых сетей.

В ходе заседания рассматривались актуальные вопросы торговой сферы. Одной из главных тем стало пресечение несанкционированной торговли пищевыми продуктами в неустановленных местах в летний период. Для урегулирования текущей обстановки участниками были выработаны предложения о необходимости проведения мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение подобных фактов, в том числе по конфискации товара и привлечению нарушителей к административной ответственности.

Кроме того, обсуждался вопрос по оказанию содействия в развитии торговли в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, в развитии конкуренции в отдаленных территориях. Одним из действенных предложений стало развитие мобильной торговли. Удалённые посёлки малочисленны, и открытие новых стационарных объектов может быть экономически нецелесообразно. Для обслуживания населения таких пунктов рациональным решением может стать организация выездной торговли по заявкам жителей.