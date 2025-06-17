В Кузбассе специалисты Россельхознадзора приступили к фитомониторингу земель лесного фонда

В начале июня инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приступили к мониторингу земель лесного фонда в Кузбассе. Первым лесничеством, на территорию которого состоялся выезд, стало Крапивинское лесничество, где на площади 2 тысяч га были размещены 50 ловушек с «ароматными» диспенсерами. Также обследование проводилось и с помощью визуального осмотра лесных насаждений.

Стоит отметить, что в 2025 году в целях обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия на землях лесного фонда Кузбасса инспекторы ведомства установят феромонные ловушки на усачей рода Monochamus, американского коконопряда, сибирского, непарного и кольчатого шелкопрядов.

По завершении всего цикла обследовательских мероприятий ловушки будут изучены в филиале подведомственного Россельхознадзору учреждения — ФГБУ «ВНИИЗЖ». А в случае обнаружения карантинных насекомых-вредителей в местах очагов и буферных зонах будут проводиться специальные карантинные мероприятия, направленные на локализацию и уничтожение выявленных вредителей.