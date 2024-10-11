В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при реализации пакетированных семян

За 9 месяцев 2024 года на территории Кемеровской области – Кузбасса специалистами Россельхознадзора проведено 58 выездных обследований на предмет соблюдения требований при реализации семян сельскохозяйственных растений на территории торговых помещений. Каждое имело характер контрольного (надзорного) мероприятия, но без непосредственного взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В ходе изучения представленных к продаже образцов специалисты ведомства отметили, что чаще всего на тарной этикетке семян овощных культур нет ботанического наименования сельскохозяйственного растения на латинском языке. Но также встречаются пакетики семян, на этикетках которых нет сведений о производителе семян, номера партии, даты упаковки (месяц, год), массы (в граммах) или количества (в штуках) семян сельскохозяйственных растений.

В целях предотвращения нарушения обязательных требований в сфере семеноводства Сибирское межрегиональное управлением Россельхознадзора объявило 50 предостережений в адрес собственников торговых помещений, предлагающих к реализации такие семена сельскохозяйственных растений.

В свою очередь, специалисты Россельхознадзора рекомендует покупателям выбирать семена в специализированных магазинах, дорожащих своей репутацией, в которых продавцы при необходимости могут проконсультировать по интересующим вас вопросам.

При покупке семян необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая регламентированная законодательством информация:

— ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;

— наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;

— сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);

— номер партии семян сельскохозяйственных растений;

— дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;

— масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;

— наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Предприятиям, осуществляющим реализацию семян сельскохозяйственных растений, необходимо помнить, что в соответствии с законом «О семеноводстве» к реализации допускаются только те семена сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, а также реализация семенного материала осуществляется при наличии полной и достоверной (соответствующей действительности) информации на маркировке, этикетке.