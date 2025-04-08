В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию незарегистрированных сортов семян томата, огурца и кукурузы сахарной

В марте 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках возложенных полномочий в сфере федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений выявили 6 нарушений, выразившихся в незаконной реализации семян сельскохозяйственных растений.

Так, на площадке маркетплейса и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» хозяйствующие субъекты — ООО «Ле Монлид», ООО «Техносистема», ООО «Торгсити», ИП Шугалей А.М. и ИП Хрипунов С.А. из г. Кемерово, ИП Горбунов А.В. (г. Новокузнецк) — представили к реализации пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Среди них семена томата сортов «Чесночный», «Король засолки», «Фукс», «Кабаняка», «Мятежный звездный истребитель», «Кулак Поддубного», «Петруша – огородник», «Гаванская сигара», «Итальянские спагетти», «Супергроздевой», «Засолочная гирлянда», «Жаг»; огурца сортов «Бочковой засол» и «Салатный микс»; кукурузы сахарной сортов «Тройная сладость» и «Детский вкус».

В качестве превентивной меры в адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что в соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, если они включены в Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.