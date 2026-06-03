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В Кузбассе транспортные полицейские провели профилактические беседы со школьниками и студентами

В рамках акции «Защитники Отечества» сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России организовали цикл встреч с учащимися образовательных учреждений региона. Профилактические мероприятия прошли в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства, Губернаторской женской гимназии-интернате и кадетской школе №32 в городе Тайга. Всего в мероприятиях приняли участие около ста школьников и студентов, которым довели до сведения информацию о правовых и социальных последствиях противоправных поступков.

️ Во время бесед стражи порядка подробно рассказали о вреде наркотиков и психотропных веществ, объяснив подросткам, как употребление и распространение таких веществ разрушают здоровье и будущее.

Отдельный блок был посвящен юридической ответственности: участникам разъяснили, какие наказания грозят за приобретение, хранение и распространение запрещенных веществ и почему важно не допускать подобных ошибок.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России 

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2026
Общество
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