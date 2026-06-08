В Кузбассе транспортные полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт синтетического наркотика

На территории железнодорожного вокзала города Кемерово полицейские патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России заметили женщину, которая вела себя подозрительно и при виде полицейских стала заметно нервничать.

Транспортные полицейские задержали 39-летнюю местную жительницу и доставили ее в дежурную часть. В результате личного досмотра у нее обнаружили и изъяли 33 свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что в них находится наркотическое средство синтетического происхождения — метадон.

Задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и за имущественные преступления. Оперативники транспортной полиции установили, что женщина приобрела партию готового к реализации запрещённого вещества через Интернет и намеревалась распространять его через тайники-закладки.

Следственным отделом Кузбасского ЛУ МВД России в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). За это деяние установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России