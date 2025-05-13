В Мысках любитель нетрезвой езды лишился автомобиля

Мысковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установлено, что в январе 2025 года подсудимый, управляя автомобилем «Тойота Корона Премио», был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Мыски. При наличии признаков опьянения мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. Однако ранее он уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), но должных выводов для себя не сделал.

В судебном заседании он признал вину в инкриминируемом ему деянии.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишение права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.

Кроме того, суд конфисковал автомобиль «Тойота Корона Премио» в доход государства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области