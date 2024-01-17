В Новокузнецке будут судить жителя Новосибирска, похитившего деньги у граждан с ограниченными возможностями здоровья

Прокурор Центрального района г. Новокузнецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего Новосибирска. Он обвиняется в свершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый вместе с подельником организовал мошенническую схему хищения денежных средств у лиц с ограниченными возможностями здоровья. В мессенджере «WhatsApp» создан специальный чат, в котором инвалиды - владельцы собак-проводников со всей России общаются и делятся информацией. Обвиняемый с целью незаконного завладения денежными средствами лиц указанной категории разместил в данном чате ложные сведения о закрытии зоомагазина и распродаже товаров по ценам, существенно ниже рыночных. Пять участников чата - инвалиды I группы по зрению, будучи введенными в заблуждение, оформили заказы, перевели обвиняемому денежные средства на общую сумму более 31 тыс. рублей, при этом товары так и не получили.

Вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За каждое совершенное преступление обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении соучастника преступлений выделено в отдельное производство и расследуется.

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса рекомендует быть бдительными и внимательными при осуществлении покупок в сети Интернет. Современные технологии позволяют создавать в цифровом пространстве сайты, страницы, аккаунты в социальных сетях за короткий промежуток времени. Мошенники активно используют данную возможность, привлекая потенциальную жертву низкими ценами, быстрой доставкой и качеством предоставляемых товаров или услуг, при этом, как правило, требуют предоплату и не намереваются исполнять свои обязательства.

Не доверяйте виртуальному собеседнику, не перечисляйте деньги, не убедившись в надежности продавца.

Фото: пресс-служба прокуратуры области