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В Новокузнецке прокуратура выявила нарушения ограждения вскрытого участка тепловой сети

Прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства при содержании территорий 27.11.2024 выявлен факт наличия между домами № 32 № 34 по ул. Орджоникидзе в г. Новокузнецке вскрытого для производства работ участка тепловой сети. Данный участок не имел ограждения, знаков и сигнальных ламп. Участок был вскрыт в связи с проводимыми «ЭнергоТранзит» работами в связи со строительством поликлиники.

Поскольку установленный факт свидетельствовал о нарушении требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, прокуратурой района руководителю «ЭнергоТранзит» 02.12.2024 было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения обществом устранены, выполнена обратная засыпка шурфа, выполнена горизонтальная планировка.

 

 

Заместитель прокурора района Н.А. Епишина

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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20/12/2024
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