В Новокузнецке прошла традиционная акция «Потрогай грузовик». В этом году к ней с особым энтузиазмом присоединилась Госавтоинспекция, превратив обучение по Правилам дорожного движения в увлекательное приключение для всей семьи.

Юные новокузнечане и их родители получили уникальную возможность не просто посмотреть на технику ДПС, а буквально стать ее частью.

Однако настоящий фурор произвели патрульные мотоциклы. Ажиотаж вокруг двухколесных машин был нешуточным: мотоциклы с любопытством рассматривали не только мальчишки и девчонки, но и их мамы с папами.

Сотрудники ГИБДД терпеливо отвечали на самые частые вопросы гостей:

— Как работает сирена?

— Где включаются «мигалка» и знаменитая «крякалка»?

— Какую максимальную скорость способен развить этот мотоцикл?

Патрульный автомобиль и мотоциклы Госавтоинспекции стали одними из самых популярных локаций на празднике.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области.