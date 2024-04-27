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В Новокузнецке прошли учебно-тренировочного занятия в международном воздушном пункте пропуска Новокузнецк (Спиченково)

В апреле 2024 года сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в проведении учебно-тренировочного занятия в воздушном пункте пропуска Новокузнецк (Спиченково).

Тема учебно-тренировочного занятия: «Санитарно-противоэпидемические мероприятия при выявлении больного c подозрением на заболевание холерой в ВПП Новокузнецк (Спиченково)».

Командой аэропорта и всеми контрольно-надзорными службами воздушного пункта пропуска были отработаны функциональные и практические навыки действий в части принятия правильных решений в случае возникновения экстренных случаев заболеваний на борту самолёта.

Все службы слажено отработали алгоритмы действий, направленных на предотвращение завоза и распространения опасных инфекционных болезней на территории Кузбасса.

 

Общество
kuzbassnews.ru
27/04/2024
Общество
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