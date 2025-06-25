В Новокузнецке с детьми поговорили о ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка совместно с городским молодежным центром «Социум» провели беседу о Правилах дорожного движения в одном из дворов города.

В ходе беседы инспекторы рассказали об особенностях безопасного поведения на дорогах, разобрали с ребятами опасные дорожные ситуации на дворовой территории, повторили правила пешеходов и водителей велосипедов, а также рассказали об управлении средствами индивидуальной мобильности, использовании световозвращающих элементов на одежде и важности выбора безопасного места для игр.

В заключении ребятам раздали памятки и призвали соблюдать ПДД.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области