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В Новокузнецке с детьми поговорили о ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка совместно с городским молодежным центром «Социум» провели беседу о Правилах дорожного движения в одном из дворов города.

В ходе беседы инспекторы рассказали об особенностях безопасного поведения на дорогах, разобрали с ребятами опасные дорожные ситуации на дворовой территории, повторили правила пешеходов и водителей велосипедов, а также рассказали об управлении средствами индивидуальной мобильности, использовании световозвращающих элементов на одежде и важности выбора безопасного места для игр.

В заключении ребятам раздали памятки и призвали соблюдать ПДД.

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

 

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/06/2025
Общество
Новокузнецк
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