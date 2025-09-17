Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Новокузнецке состоялась благотворительная экскурсия «Кузнецкстрой: Когда такие люди»

15 сентября в Новокузнецке прошла благотворительная экскурсия «Кузнецкстрой: Когда такие люди», подаренная благотворительным фондом «Мария» своим подопечным: детям и взрослым с онкозаболеваниями, их родным и близким, а также врачам детской онкологии.

Экскурсию придумала и внедрила в жизнь Наталья Гржелецкая ("Коза-егоза": семейные и школьные экскурсии, шоу и бэби-театр) вместе с артистами театра кукол «Сказ» кузнецкстроевцы в прямом смысле слова оживают и переносят зрителей почти на сто лет назад, в эпоху трудовых рекордов.

Экскурсия начнется у фонтана на Площади Побед. Здесь начинается «путешествие во времени», из нашего 2025 в 30-е годы 20 века. Строится промышленный гигант. Люди выкладываются не на 100, а на все 300 процентов.

И экскурсанты, под звуки песен тех лет, легко отзываясь на «товарищи!» превращаются в людей начала прошлого столетия. Делятся на команды и выбирают варианты – каким будет путь от завода к городу. Голосованием выбирают тоннель и тут же отправляются в него. Слушают рассказы экскурсовода и рассматривают колонны внутри тоннеля. Затем кузнецкстроевцы проводят зрителей по знаковым местам – первой гостинице, первой дороге, пантеону и, наконец, к разрушенному от времени фонтану первого Сада металлургов.

Иммерсивная экскурсия превращает современных людей в кузнецкстроевцев. Они переносят силикатные кирпичи (как женщины, про которых даже писали в журнале «Работница»), пробуют «мясо черного лебедя» в ресторане старой гостиницы (как инженер-конструктор Кузнецкстроя Антонана Пирожкова) и читают вслух строки Владимира Маяковского «Я знаю город будет, я знаю саду цвесть!».

Цели и задачи, отвлечь онкологических детишек и врачей от больничных стен, познакомить участников с историей дважды орденоносного Новокузнецка были выполнены на те же 300 процентов.

А в завершении один из волонтеров благотворительного фонда «Мария» (помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями) Андрей Яцук организовал для экскурсантов сюрприз – каждый получил в подарок воздушный шар в форме сердца и розу, что произвело фурор среди юных участников.

 

Фото: ИА "Новости Кузбасса"

Общество
Редакционный материал
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/09/2025
Общество
Редакционный материал
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus