В Новокузнецке состоялась благотворительная экскурсия «Кузнецкстрой: Когда такие люди»

15 сентября в Новокузнецке прошла благотворительная экскурсия «Кузнецкстрой: Когда такие люди», подаренная благотворительным фондом «Мария» своим подопечным: детям и взрослым с онкозаболеваниями, их родным и близким, а также врачам детской онкологии.

Экскурсию придумала и внедрила в жизнь Наталья Гржелецкая ("Коза-егоза": семейные и школьные экскурсии, шоу и бэби-театр) вместе с артистами театра кукол «Сказ» кузнецкстроевцы в прямом смысле слова оживают и переносят зрителей почти на сто лет назад, в эпоху трудовых рекордов.

Экскурсия начнется у фонтана на Площади Побед. Здесь начинается «путешествие во времени», из нашего 2025 в 30-е годы 20 века. Строится промышленный гигант. Люди выкладываются не на 100, а на все 300 процентов.

И экскурсанты, под звуки песен тех лет, легко отзываясь на «товарищи!» превращаются в людей начала прошлого столетия. Делятся на команды и выбирают варианты – каким будет путь от завода к городу. Голосованием выбирают тоннель и тут же отправляются в него. Слушают рассказы экскурсовода и рассматривают колонны внутри тоннеля. Затем кузнецкстроевцы проводят зрителей по знаковым местам – первой гостинице, первой дороге, пантеону и, наконец, к разрушенному от времени фонтану первого Сада металлургов.

Иммерсивная экскурсия превращает современных людей в кузнецкстроевцев. Они переносят силикатные кирпичи (как женщины, про которых даже писали в журнале «Работница»), пробуют «мясо черного лебедя» в ресторане старой гостиницы (как инженер-конструктор Кузнецкстроя Антонана Пирожкова) и читают вслух строки Владимира Маяковского «Я знаю город будет, я знаю саду цвесть!».

Цели и задачи, отвлечь онкологических детишек и врачей от больничных стен, познакомить участников с историей дважды орденоносного Новокузнецка были выполнены на те же 300 процентов.

А в завершении один из волонтеров благотворительного фонда «Мария» (помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями) Андрей Яцук организовал для экскурсантов сюрприз – каждый получил в подарок воздушный шар в форме сердца и розу, что произвело фурор среди юных участников.

Фото: ИА "Новости Кузбасса"