В Новокузнецке специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при реализации пакетированных семян

С 17 по 21 февраля 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадора в ходе выездных обследований без взаимодействия с хозяйствующими субъектами -розничными магазинами по реализации семенного материала в г. Новокузнецк — выявил 8 сортов пакетированных семян сельскохозяйственных растений, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Данные мероприятия состоялись в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, в ходе которых зафиксирована реализация 8 наименований, не соответствующих требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон).

Так, в соответствии с частью 2 ст. 16 Закона запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В их числе оказались томат сортов «Цыпочка», «Жрица» и перец сладкий сортов «Федор», «Карась», «Алтайский плодовитый», «Татарин», «Конь», «Йоло чудо».

Отсутствие «прописки» в Госреестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания и не может находиться в реализации. В качестве превентивной меры в адрес хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию семян с нарушением требований п.2 ст.16 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», объявлены предостережения.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадора обращают внимание, что проверить сведения, содержащиеся в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, можно по ссылке.