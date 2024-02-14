В Новокузнецке суд конфисковал у местного жителя 7 млн рублей в доход государства за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Центральный районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Судом установлено, что в августе 2022 года осужденный, находясь в состоянии опьянения, ехал за рулем автомобиля «Mersedes-Benz GLS 450 4 MA» по г. Новокузнецку, где был остановлен сотрудниками ГИБДД. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось заключением, выданным по результатам медицинского освидетельствования.

При этом ранее осужденный уже был подвергнут наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и конфискацией в доход государству принадлежащего осужденному автомобиля.

Прокурор, не согласившись с назначенным наказанием, оспорил приговор.

Кемеровский областной суд согласился с апелляционным представлением прокуратуры, изменил приговор, назначив мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор в части конфискации транспортного средства судом отменен, поскольку автомобиль на момент постановления приговора был продан осужденным третьему лицу, дело направлено на новое рассмотрение, по результатам которого суд конфисковал у осужденного в доход государства стоимость автомобиля в размере 7 млн рублей. Мужчина не согласился с принятым решением и обжаловал его. Кемеровский областной суд оставил апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области.