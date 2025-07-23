В Отделении СФР по Кемеровской области рассказали о графике выплат пенсий и пособий в августе

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области — Кузбассу информирует жителей региона о сроках выплат в августе.

1 августа поступят:

- единое пособие на детей от 0 до 17 лет и беременным женщинам,

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим),

- ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет,

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

5 августа поступит ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала. 8 августа – ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающим).

Зачисление пенсий через кредитные организации Кемеровской области будет произведено 13, 14, 19, 20 и 25 августа. 13 августа пенсию получат те граждане, у которых датой выплаты установлено 15 число.

С 3 по 22 августа доставка пенсий будет осуществляться через отделения почтовой связи в соответствии с их графиком работы. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.

«Напомню кузбассовцам: пенсии выплачиваются в текущем месяце, а пособия за предыдущий месяц. Таким образом, в августе получателям пособий на детей, а также выплат из средств материнского капитала, будет начислена выплата за июль. Средства на банковские карты зачисляются в течение всего дня. Если вы не получили деньги утром, дождитесь их зачисления до окончания дня», — пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если остались вопросы, можете обратиться в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01.

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