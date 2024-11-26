В Реестре Россельхознадзора состоят 366 новосибирских, томских и кемеровских лицензиатов, занимающихся обращением ветпрепаратов

В России фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, является лицензируемой. Соответствующая государственная услуга предоставляется Россельхознадзором, которым с 25 апреля 2024 года получен сертификат соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности, то есть предоставления данной услуги в том виде, в котором действительно нужно гражданам и предпринимателям.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, оказывая данную государственную услугу, используют мобильное приложение «Инспектор» с возможностью дистанционной оценки лицензиата. Таким образом, ведомство автоматизирует выполнение своих функций, обеспечивая клиентоцентричный и оперативный подход при оформлении документации для участников бизнеса. Кроме того, на постоянной основе проводится актуализация реестра лицензий Россельхознадзора.

В настоящее время на территории подведомственных регионов осуществляют деятельность 366 лицензиатов, в том числе:

• 227 лицензиатов (186 организаций розничной торговли, 38 организаций оптовой торговли и 3 производителя) в Новосибирской области;

• 69 лицензиатов (66 организаций розничной торговли, 2 организации оптовой торговли и 1 производитель) в Томской области;

• 70 лицензиатов (67 организаций розничной торговли, 2 организации оптовой торговли и 1 производитель) в Кемеровской области — Кузбассе.

Вместе с тем. в течение 2024 года по результатам анализа реестра лицензий Россельхознадзора и сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП было прекращено 14 лицензий, из которых 10 — в связи с прекращением деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, еще 4 — по заявлению от лицензиатов.

В этой связи, специалисты Россельхознадзора обращают внимание, что при намерении прекратить фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения лицензиат в соответствии с ч.14 ст.20. Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее — ФЗ № 99), обязан направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности

В свою очередь, внесение изменений в реестр лицензий осуществляется при изменении мест осуществления лицензируемого вида деятельности, на основании подачи заявления через портал ЕПГУ в лицензирующий орган (ч. 8 ст. 18 ФЗ № 99).