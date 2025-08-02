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В региональном управлении Росгвардии состоялся координационный совет по вопросам частной охранной деятельности

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялось очередное заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. В нем приняли участие представители Центра лицензионно-разрешительной работы войск правопорядка, налоговой и трудовой инспекции, а также руководители частных охранных организаций и регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности.

Встреча с представителями охранных организаций прошла под председательством врио начальника территориального управления. В рамках заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия правоохранительных органов с частными охранными организациями при обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения ближайших масштабных мероприятий, в том числе в период дня знаний.

«Значимость координационных советов очень большая. Мы доводим до руководителей частных охранных организаций требования законодательства, изменения, соответственно, видим от них обратную связь. А также имеем возможность совместно обсудить улучшение качества оказания охранных услуг», – отметил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса.

Кроме этого, до руководителей частных охранных предприятий были доведены основные требования, предъявляемые при организации антитеррористической защищенности охраняемых ими объектов, в том числе с массовым пребыванием граждан.

По результатам рассмотрения указанных вопросов проработан алгоритм взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными органами.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
02/08/2025
Общество
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