В тепличных комплексах юга Кузбасса специалисты Россельхознадзора провели ежегодные мониторинговые мероприятия

Ежегодно на территории Кемеровской области – Кузбасса специалисты Россельхознадзора проводят мониторинговые мероприятия, которые являются ключевым звеном в системе фитосанитарной безопасности страны. Цель мониторинга – подтверждение отсутствия или выявление карантинных объектов (вредителей, болезней), а также путей их проникновения и распространения по территории Кемеровской области — Кузбасса на ранних стадиях, что позволяет оперативно принимать меры по их локализации.

На юге Кузбасса активно развивается тепличное хозяйство, поэтому обследования здесь особенно актуальны. Тепличные комплексы являются «точками роста» для вредителей, которые могут быстро распространяться в закрытых условиях, а их выход за пределы подкарантинных объектов несет потенциальную угрозу сельскохозяйственным культурам не только региона, но и страны.

В марте 2025 года специалисты Россельхознадзора приступили к проведению фитосанитарного обследования в трёх тепличных комплексах Новокузнецкого района — ООО «Адамант», ООО «Росток», ООО «АгроЭлитИнвест», расположенных на совокупной площади порядка 10 га.

Так, при визуальном осмотре подкарантинных объектов и выращиваемой подкарантинной продукции растения были осмотрены на наличие повреждений (пятна, деформации, отверстия, следы жизнедеятельности карантинными организмами), признаков грибковых или вирусных заболеваний. Кроме того, проконтролировано соблюдение санитарных норм — чистота помещений, отсутствие мусора, остатков растительной массы, которые могут быть «рассадниками» для вредителей.

В свою очередь, установка клеевых и феромонных ловушек необходима для отлавливания и идентификации насекомых-вредителей (например, табачной белокрылки, западного цветочного трипса, золотистой двухпятнистой совки). Собранные на ловушках образцы насекомых направляются на экспертизу в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В дальнейшем результаты исследований послужат основой для формирования отчетной документации Россельхознадзора и разработки мер по обеспечению фитосанитарной безопасности региона.

Наряду с проведением мониторинговых мероприятий специалисты Россельхознадзора проконсультировали представителей тепличных комплексов по вопросам защиты подкарантинных объектов и выращиваемой подкарантинной продукции посредством обработки инсектицидами, санитарной очистки, внесения изменений в агротехнику. В том числе, в связи с необходимостью обеспечения и сохранения статуса надёжных производителей продукции как на внутреннем, так и на международном рынках.