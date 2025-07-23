В Тисульском районе Кузбасса Россельхознадзор пресек хранение лесопродукции, зараженной карантинными вредителями

Факт хранения лесопродукции хвойных пород с признаками заражения карантинными вредителями был установлен специалистом Россельхознадзора еще 20 мая 2025 года в ходе выездного обследования земельного участка в Тисульском районе Кемеровской области-Кузбасса, используемого для хранения и переработки лесопродукции.

Наличие черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier) и большого черного елового усача (Monochamus urussovi) подтверждено результатами экспертизы, проведенной в подведомственной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Общий объем зараженных лесоматериалов составил 55 куб. м.

15 июля 2025 года с целью профилактики дальнейших правонарушений и своевременного принятия мер по их устранению в адрес ИП Ивлева А.Н. объявлено предостережение, а также направлены рекомендации о применении одной из следующих карантинных фитосанитарных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной продукции.

В результате весь объем зараженной древесины был переработан на обрезные пиломатериалы, а остатки лесопиления и зараженные бревна были распилены на дрова для сжигания в печи на территории, расположенной на обследованном земельном участке.

Россельхознадзор напоминает хозяйствующим субъектам, что лето – время максимальной активности карантинных и других опасных вредителей леса. Лесоматериалы, хранящиеся на открытых площадках или в плохо защищенных складах без надлежащей обработки (окорение), становятся потенциальными рассадниками вредителей и влекут за собой серьезные последствия. При этом своевременная переработка хранящейся древесины разрывает цепочку размножения и расселения вредителей.