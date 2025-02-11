В Тяжинском округе прошла акция «Снежный десант Кузбасс»

Двадцать бойцов отряда «Реверс» из города Кемерово посетили поселки Нововосточный и Листвянка, села Ступишино и Преображенка. В рамках ежегодной патриотической акции «Снежный десант Кузбасс» студенты учебных заведений региона встречались со сверстниками, занимались уборкой снега на придомовых территориях пожилых людей и семей участников специальной военной операции, освобождали от сугробов социально значимые объекты. Бойцы студенческого отряда «Реверс» проводили для школьников спортивные программы, подвижные игры и мастер-классы, патриотические и профориентационные уроки, выступали с концертными программами.

Студенты стали участниками патриотического пешего маршрута, посвященного Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. Побывали на аллее Героев, познакомились с историей создания на улице Ленина мемориального комплекса землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. На его центральной стеле запечатлена фигура воина-освободителя. Ребята посетили дом-музей Н. И. Масалова, а также побывали в музее на колесах «Прикосновение к Подвигу».

Завершающим этапом визита студентов в Тяжинский округ стало подведение итогов деятельности отряда снежного десанта «Реверс» и награждение ребят.

Фото: Нововосточная СШ Тяжинского округа