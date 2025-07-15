Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В управлении вневедомственной охраны Кузбасса подвели итоги полугодия: более тысячи задержанных и пяти тысяч пресеченных правонарушений

В областном центре под председательством начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майора Юрия Келя состоялось совещание с руководящим составом подразделений вневедомственной охраны, на котором были подведены итоги служебно-боевой деятельности за шесть месяцев текущего года.

В ходе отчетного периода экипажи вневедомственной охраны свыше 9 тысяч раз реагировали на сообщения, поступившие из дежурных частей органов внутренних дел о совершенных преступлениях, правонарушениях и иных происшествиях. В результате проведённых мероприятий сотрудники Росгвардии задержали более тысячи лиц по подозрению в совершении преступлений, и пресекли свыше 5 тысяч административных правонарушений. Также в ходе патрулирования на маршрутах задержаны 311 граждан, находящихся в розыске.

На сегодняшний день в зоне ответственности вневедомственной охраны Кузбасса находится около 10 тысяч объектов различных форм собственности, а также более 20 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан. На данных объектах не допущено ни одного случая хищения.

Завершая совещание, генерал-майор Юрий Кель выразил благодарность личному составу за профессионализм, слаженность действий и достигнутые показатели в службе. Он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования работы и укрепления мер по обеспечению правопорядка и безопасности населения.

Вневедомственная охрана Росгвардии Кузбасса продолжает успешно выполнять широкий круг задач: от охраны имущества физических и юридических лиц до обеспечения безопасности социально значимых и стратегически важных объектов региона. Сотрудники подразделений активно участвуют в обеспечении общественного порядка, защите прав и свобод граждан, а также в пресечении противоправных посягательств.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
15/07/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus